Естонія щороку даватиме Україні €14 мільйонів на розвиток

Новини

Естонія щороку виділятиме Україні €14 мільйонів на розвиток в межах співпраці. Це зафіксовано в державній бюджетній стратегії країни, повідомив національний мовник ERR.

З цієї суми €12,8 мільйона передадуть Естонському центру співпраці з метою розвитку (ESTDEV), мільйон — на гуманітарну допомогу Україні, €200 000 — на підтримку співпраці естонського бізнесу з Україною.

Допомога фінансуватиме реформи системи освіти, розвиток системи охорони здоровʼя, цифрові та кібернетичні рішення, а також відновлення країни.

Крім матеріальної допомоги, Естонія запропонує Україні підтримку у впровадженні нових та ефективніших систем і процесів. Як приклад віцеканцлер МЗС Естонії Марійн Ратник навела дитячий садок у Житомирі, збудований з новими для України просторовими рішеннями, спорудження якого супроводжувалося відповідним навчанням вихователів і педагогів.

З урахуванням початку переговорів про вступ України в ЄС Естонія зможе поділитися з нею власним досвідом у цьому процесі, а також в отриманні та використанні субсидій із фондів ЄС.

Ратник додала, що співпраця з Україною також принесе податкові прибутки Естонії.

«Зрозуміло, що підтримка функціонування української економіки через підприємництво та співробітництво між підприємствами буде тим фактором, який знизить майбутні витрати всіх донорів, зокрема й наші, на відновлення України», — сказала віцеканцлер МЗС Естонії.