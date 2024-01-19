Джерела «Бабеля»: Українському бізнесмену Ігорю Мазепі оголосили підозру

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Державне бюро розслідувань та Нацполіція затримали на кордоні ймовірного організатора оборудки з відчуження земель Київської ГЕС. ДБР не називає імені, але з опису випливає, що йдеться про власника інвесткомпанії Concorde Capital Ігоря Мазепу.

Про це пише пресслужба ДБР.

Мазепу затримали 18 січня під час проходження україно-польського кордону на КПП «Медика — Шегині». В інших регіонах України затримали ще трьох причетних до схеми, зокрема брата Ігоря Мазепи.

Джерела «Бабеля» у правоохоронних органах повідомили, що вчора в Concorde Capital відбулися обшуки, а сьогодні Ігорю Мазепі оголосили підозру. Йому оберуть запобіжний захід.

Справа повʼязана з отриманням права на землю для будівництва котеджного містечка преміум-класу Goodlife Park у Вишгородському районі Київської області. Це котеджне містечко побудоване у 2013 році, його площа становить 40 гектарів.

Державне бюро розслідувань

У листопаді 2023 року працівники ДБР спільно з Департаментом стратегічних розслідувань Нацполіції викрили та затримали фігурантів схеми, які, за даними правоохоронців, незаконно заволоділи понад 7 гектарами землі, на якій є гідротехнічні споруди Київської ГЕС.

До оборудки входили майже 20 людей, серед яких, за даними слідства, відомі інвестори у сфері будівництва елітного житла, їхні помічники, юристи, архітектори, землевпорядники, представники держорганів, які працювали в інтересах кількох забудовників.

Як зазначають у ДБР, усі вони через корупційні звʼязки у держорганах оформлювали ділянки як землі сільгосппризначення. Це дозволяло виділяти їх громадянам України. Через соцмережі шукали підставних людей (часто студентів у скрутному становищі), які за гроші підписували документи про виділення їм землі у приватну власність.

Від імені підставних людей підписували низку документів для оформлення права власності на земельні ділянки, а потім нібито перепродували землю забудовникам. Цю схему реалізовували протягом 2020—2021 років щодо земель Київської ГЕС.

Дії ймовірних учасників злочинної організації та їхніх помічників кваліфіковали за статтями 255, 233, 209 ККУ. У листопаді за цими статтями повідомили про вісім підозр. За це загрожує до 12 років увʼязнення з конфіскацією майна.