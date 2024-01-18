Рідкісний комікс про «Людину-павука» продали на аукціоні за $1,38 мільйона

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Heritage Auctions

Рідкісний примірник першого випуску коміксу «Дивовижна людина-павук», який опублікували у березні 1963 року, продали на аукціоні Heritage Auctions за рекордні $1,38 мільйона. Таку високу ціну пояснили майже бездоганним станом лота та його рідкісністю.

Про це пише The Guardian.

Це найбільша сума, коли-небудь заплачена за примірник «Дивовижна людина-павук № 1». Попередній рекорд становив $520 тисяч. Президент Certified Guaranty Company (CGC) Метт Нельсон заявив, що можливість придбати цей випуск коміксу може випасти «лише раз у житті».

Обкладинка рідкісного коміксу «Дивовижна людина-павук № 1». Heritage Auctions

Також на продаж виставили рідкісний примірник коміксу «Супермен № 1» у хорошому стані — його продали за $2,34 мільйона. Виданий у 1939 році видавництвом DC Comics, він став першим випуском сольної серії героя та першим коміксом, повністю присвяченим одному герою.

Також на аукціоні за рекордні $900 тисяч продали примірник журналу Showcase № 4, де вперше зʼявився Баррі Аллен (Флеш), а примірник журналу All-Star Comics № 8 1942 року, де вперше зʼявилась Диво-жінка, продали за $1,5 мільйона. Також за $264 тисячі продали копію All-Story 1912 року Едгара Райса Берроуза, де вперше зʼявився Тарзан.