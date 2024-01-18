ДБР на кордоні затримало українського бізнесмена Ігоря Мазепу
- Автори:
- Софія Телішевська, Оксана Коваленко
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Власника інвесткомпанії Concorde Capital Ігоря Мазепу затримали о 15:00 під час проходження україно-польського кордону на КПП «Медика — Шегині».
Про це «Бабелю» повідомили джерела у правоохоронних органах.
Справа повʼязана з отриманням права на землю для будівництва котеджного містечка преміум-класу Goodlife Park у Вишгородському районі Київської області.
Це котеджне містечко побудоване у 2013 році, його площа складає 40 га.