ДБР на кордоні затримало українського бізнесмена Ігоря Мазепу

Новини

Власника інвесткомпанії Concorde Capital Ігоря Мазепу затримали о 15:00 під час проходження україно-польського кордону на КПП «Медика — Шегині».

Про це «Бабелю» повідомили джерела у правоохоронних органах.

Справа повʼязана з отриманням права на землю для будівництва котеджного містечка преміум-класу Goodlife Park у Вишгородському районі Київської області.

Це котеджне містечко побудоване у 2013 році, його площа складає 40 га.