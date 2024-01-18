НАТО проведе найбільші за останні десятиліття військові навчання

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Reuters

НАТО вже на наступному тижні почне найбільші за останні десятиліття військові навчання. У них візьмуть участь близько 90 тисяч військових, авіація і кораблі Альянсу та Швеції.

Про це заявив головнокомандувач Альянсу Крістофер Каволі, передає Reuters.

Під час навчань Steadfast Defender 2024 («Непохитний захисник») союзні війська відпрацюють перекидання сил із Північної Америки через Атлантику в Європу до східних кордонів. Окрім цього, відпрацюється оборона і захист критичної інфраструктури. Фактично ці маневри продемонструють здатність НАТО швидко розгорнути війська для війни.

Навчання триватимуть до травня. Bild зазначає, що востаннє НАТО проводило настільки масштабні навчання в 1988 році. Тоді в них брали участь 125 тисяч військовослужбовців.