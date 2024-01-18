НАЗК склало ще один протокол на в. о. голови Конституційного суду Головатого. Його можуть звільнити з посади
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Національне агентство з питань запобігання корупції склало протокол про адміністративне порушення на виконувача обовʼязків голови Конституційного суду України Сергія Головатого. Він ухвалив рішення в умовах реального конфлікту інтересів і не повідомив про нього в установленому порядку.
Про це повідомило НАЗК.
До Конституційного суду подали скаргу, де стверджувалось, що Головатий вніс свідомо неправдиві відомості до ухвали суду. Заявник наполягав на звільненні судді.
Головатий не подав цю скаргу на розгляд спеціального пленарного засідання КСУ. звідки воно могло потрапити до комісії з питань регламенту та етики КСУ — на підставі висновку цієї комісії Головатого могли звільнити. Тож він подав звернення на розгляд звичайного засідання, яке не передбачає можливості скерувати звернення до вказаної комісії.
НАЗК стверджує, що маючи повноваження виконувача обовʼязків керівника КСУ, Головатий убезпечив себе від можливої подальшої перевірки власних дій і можливого звільнення. Його дії кваліфікували як порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.
Якщо суд визнає Головатого винним, йому загрожує штраф, а також можливе внесення до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або повʼязані з корупцією правопорушення. Його дії також можуть розцінити як вчинення ним істотного дисциплінарного проступку, у звʼязку з чим Головатого можуть звільнити з посади.
- У листопаді 2023 року НАЗК склало протоколи про адміністративне правопорушення на Сергія Головатого і керівника секретаріату КС Віктора Бесчастного, які відмовилися надати документи щодо можливого конфлікту інтересів у їхніх діях.
- НАЗК направило до суду запит з вимогою надати копії документів для підтвердження чи спростування інформації, проте керівник секретаріату КСУ відмовився це зробити. Як наслідок НАЗК винесло Сергію Головатому обовʼязковий до виконання припис, який теж був проігнорований. Натомість агентство отримало листа від КСУ про оскарження припису в адміністративному суді. Потім почався суд.
- 4 січня 2024 року Головатого визнали винним у невиконанні вимог НАЗК і оштрафували.