BBC оприлюднила рідкісні кадри засудження у Північній Кореї двох підлітків за перегляд південнокорейського кіно

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BBC Korean

BBC отримала рідкісні кадри публічного засудження двох 16-річних хлопців до 12 років каторжних робіт за перегляд південнокорейського кіно.

BBC Korean

Як зазначає BBC, підлітків засудили у 2022 році: на хлопців надягли наручники перед сотнями студентів на відкритому стадіоні.

Ці кадри BBC надав науково-дослідний інститут South and North Development (Sand), який працює з перебіжчиками з Півночі.

Такі кадри настільки рідкісні, тому що Північна Корея забороняє витік фотографій, відео та інших доказів життя у країні в зовнішній світ.

На відео чутно голос диктора, який скандує державну пропаганду: «Культура гнилого маріонеткового режиму поширилася навіть на підлітків. Їм лишень по 16 років, але вони зруйнували своє майбутнє».

Повідомляється, що відео з затриманням поширювали у Північній Кореї для «ідеологічної освіти».

Південнокорейські розваги, зокрема й телебачення, заборонені у Північній Кореї. Утім, дехто готовий піти на ризик суворого покарання лише задля того, щоб подивитися популярні у всьому світі К-драми.

У минулому неповнолітніх, які порушували ці заборони, відправляли до молодіжних трудових таборів, а не за ґрати, і покарання зазвичай становило менше пʼяти років.

Однак у 2020 році Пхеньян ухвалив закон, який передбачає смертне покарання за перегляд або розповсюдження південнокорейських розваг.

Раніше один із перебіжчиків розповів ВВС, що його змусили спостерігати, як застрелюють 22-річного чоловіка за те, що він слухав південнокорейську музику та показував своєму другові фільми з Півдня.

«Для жителів Північної Кореї південнокорейське кіно є «наркотиком», який допомагає їм забути про їхню сувору реальність», — сказав перебіжчик.