Міноборони підключили до Єдиного порталу викривачів. Що це означає

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armyinform.com.ua

Відтепер кожен, кому відомо про можливі факти корупційних або повʼязаних з корупцією правопорушень у Міністерстві оборони, може подати повідомлення викривача корупції. Це повідомлення може бути анонімним.

Відомство додали до переліку держорганів на спеціальному порталі НАЗК.

За допомогою цієї захищеної системи можна контролювати стан та результати розгляду повідомлення, отримати інформацію про статус викривача.

Портал гарантує заявникам дотримання умов анонімності та конфіденційності, надійний захист персональних даних.

Також повідомити про можливі факти корупційних або повʼязаних з корупцією правопорушень можна через спеціальну телефонну лінію Міноборони (+38 044 271 39 86), електронну пошту dzvk_mou@post.mil.gov.ua) офіційний вебсайт відомства — тут і тут.