На прикордонні Чернігівщини посилять контроль за пересуванням цивільних

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Губська Христина / «Бабель»

У Чернігівській області для безпеки місцевих у пʼятикілометровій зоні біля кордону Держприкордонслужба посилить контроль за пересуванням цивільних.

Про це повідомив голова ОВА Вʼячеслав Чаус.

Це рішення ухвалили на Раді оборони Чернігівської області.

Комендантська година залишається без змін — з 00:00 до 04:00. Алкоголь заборонено продавати від 22:00 до 09:00.

За даними Генштабу ЗСУ, у прикордонних районах російські окупанти зберігають військову присутність і проводять активну диверсійну діяльність.