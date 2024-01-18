У центрі Києва на великих екранах щодня о 19:00 вшановуватимуть памʼять загиблих воїнів

Новини

У Києві на екранах Gulliver відтепер щодня вшановуватимуть памʼять загиблих бійців і бійчинь, якіо поклали своє життя в бою за долю України.

Про це повідомляє платформа памʼяті «Меморіал».

Відео можна буде побачити щодня о 19:00, воно розповідатиме про трьох захисників і захисниць. Щотижня зміст роликів буде змінюватися. Уперше відео показали 17 січня і робитимуть це щодня впродовж року.

Команда «Меморіалу» наголошує на необхідності говорити про загиблих у публічному просторі, щоби нагадувати одне одному, завдяки кому ми всі зараз живемо своє життя.

Команда «Меморіалу» планує розширювати локації для вшанування памʼяті загиблих у публічному просторі.

«Ми хочемо співпрацювати з різними торговими центрами, кінотеатрами та іншими бізнесами в цьому напрямі. Бачимо, що український бізнес дуже соціально відповідальний, багато великих компаній дбають про збереження памʼяті загиблих співробітників, тож маємо велику надію, що й інші погодяться на співпрацю», — розповіла співзасновниця платформи пам’яті «Меморіал» Лєра Лауда.

Люди, які є власниками екранів у публічному просторі та хочуть долучитися до вшанування памʼяті разом з платформою «Меморіал», можуть звернутися з листом на пошту організації: victims.of.russia@gmail.com.