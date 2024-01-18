Медіа: Йорданія завдала удару по Сирії та вбила десятьох людей

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Сирійські медіа і спостерігачі, які відстежують конфлікт, повідомили про ймовірні авіаудари зі боку Йорданії по південній частині Сирії, через що нібито загинули десятеро людей. Йорданська влада це не коментувала.

Про це пише Reuters.

Армія Йорданії активізувала рейди проти наркоторговців після того, як у грудні минулого року відбулися зіткнення з проіранськими бойовиками, які везли великі партії наркотиків, зброю та вибухівку через кордон із Сирією.

Сирійське видання Sham FM повідомило, що йорданська авіація завдала ударів по двох будинках у місті Арман, що в південній провінції Сувейда. Новинний портал Suwayda24 передає, що вночі під авіаударами був житловий квартал міста Арман. Загинули десятеро людей, зокрема двоє дітей.

Йорданія та її західні союзники звинувачують у сплеску контрабанди «Хезболлу», яка базується в Лівані та підтримуєтся Іраном, а також інші проіранські угруповання, що контролюють велику частину півдня Сирії. Іран і «Хезболла» відкидають ці звинувачення.

Сирія стала головним місцем для багатомільярдної торгівлі наркотиками, а Йорданія — важливим транзитним маршрутом до багатих на нафту країн Перської затоки, США та Західної Європи.