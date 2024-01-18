Румунські фермери заблокували пункт пропуску «Халмеу — Дякове»

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Румунські фермери заблокували пункт пропуску на кордоні з Україною «Халмеу — Дякове» за допомогою сільськогосподарської техніки.

Про це повідомила Державна митна служба.

Румуни перекрити рух для вантажівок. Тому рух на виїзд з України призупинений, щоб недопустити блокування проїзду легкових авто.

Скільки триватиме блокада «Халмеу — Дякове» — невідомо. На виїзд з України очікують приблизно 10 вантажівок, а в «єЧерзі» — 607 транспортних засобів.

Також фермери не припинили часткового блокування руху вантажівок через пункти пропуску «Сірет» і «Вікову-де-Сус» на кордоні з Україною.