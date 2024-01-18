НАТО вперше створило квантову стратегію

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Уперше в історії НАТО зʼявилася його квантова стратегія, яка визначає, як країни-член використовуватимуть квантові технології для виконання основних завдань Альянсу.

Про це йдеться в документі НАТО.

Квантові технології можуть революціонізувати датчики, зображення, точне позиціонування, навігацію, комунікації, обчислювальну техніку, моделювання та інформатикиу. Це матиме й позитивні, і руйнівні наслідки, а останні можуть погіршити здатність Альянсу стримувати агресію та захищатися.

Тому, на думку НАТО, квантові технології є елементом стратегічної конкуренції. Альянс та його члени розвиватимуть безпечну і стійку квантову екосистему, яка реагуватиме на швидкі темпи технологічної конкуренції. Країнам знадобляться співпраця, інвестиції, кваліфікована робоча сила, поширення інформації та обмін нею.

Члени Альянсу й НАТО визначили найперспективніші квантові програми, експерименти та інтеграції квантових технологій для військових і подвійних цілей. Альянс уже перевів криптографічні системи на квантово-безпечну криптографію.

Квантові технології мають вплив на кібербезпеку і захист, приносячи користь як і стороні оборони, так і стороні наступу. У разі повного впровадження функціональні квантові технології дозволять усім учасникам Альянсу посилено захищати свої дані та комунікації швидким і надійним способом. Ці технології зможуть ефективно виявляти та блокувати потенційні вторгнення в кіберпростір.

Також НАТО створило Трансатлантичну квантову спільноту для стратегічної взаємодії з урядами, промисловістю та академічними колами й готує трансатлантичний форум для квантових технологій у сфері оборони та безпеки.