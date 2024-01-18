Сили оборони минулої доби ліквідували 780 окупантів і 21 ворожий танк. Яка ситуація за напрямками

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Минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень. Росія втратила 780 своїх військових і техніку.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За минулу добу ворог завдав девʼять ракетних і 128 авіаційних ударів і здійснив 77 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах.

Унаслідок російських атак є поранені серед мирного населення. Житлові будинки та інша цивільна інфраструктура зазнали руйнувань і пошкоджень.

Авіаударів зазнали Харківщина, Луганщина, Донеччина, Запорізька область та Херсонщина.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Яка ситуація за напрямками

На Купʼянському напрямку українські бійці відбили шість ворожих атак біля Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 13 атак окупантів у районах Тернів і Ямполівки Донецької області та пʼять атак поблизу Макіївки й Білогорівки на Луганщині.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили вісім атак противника біля Григорівки, Іванівського, Кліщіївки й Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку Сили оборони протягом минулої доби відбили 13 атак ворога в районах Новокалинового, Новобахмутівки, Авдіївки та 14 атак неподалік Сєверного, Первомайського і Невельського Донецької області.

На Марʼїнському напрямку Сили оборони відбили 10 атак ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Марʼїнки та Новомихайлівки Донецької області.

Також українські військові відбили атаку противника на Шахтарському напрямку північніше Новодонецького Донецької області.

Які втрати ворога

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по семи районах зосередження окупантів, озброєння та військової техніки. Також ЗСУ вдарили по пункту управління і пʼяти зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили два пункти управління, район зосередження військових, три радіолокаційні станції, два засоби ППО, два артилерійські засоби та два склади боєприпасів противника.

Також українська ППО знищила одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Минулої доби наші захисники ліквідували 780 російських військових. Українські бійці також продовжують нищити військову техніку окупантів:

танки — загалом за час повномасштабної війни знищили 6 147 (+21 минулої доби);

бойові броньовані машини — 11 410 (+38);

артилерійські системи — 8 835 (+24);

реактивні системи залпового вогню — 966 (+2);

засоби ППО — 653;

літаки — 331;

гелікоптери — 324;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 6 925 (+41);

крилаті ракети — 1 818 (+1);

кораблі — 23;

підводні човни — 1;

автомобільна техніка та автоцистерни — 11 794 (+39);

спеціальна техніка — 1 380 (+13).

Україна не розголошує даних про втрати серед своїх військовослужбовців. Інформація про кількість полеглих українських бійців залишатиметься закритою до завершення воєнного стану.