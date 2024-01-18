За ніч ППО збила 22 дрони Shahed
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- Ліза Бровко
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Getty Images / «Бабель»
У ніч на 18 січня російські окупанти атакували Україну 33 ударними безпілотниками Shahed з Приморсько-Ахтарська та Курської області, а також двома зенітними керованими ракетами С-300 з Бєлгородської області — били по Харківщині.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Сили ППО знищили 22 російські дрони. Ще кілька дронів не досягли своїх цілей. Основними напрямками ударів були підень і північ.
До відбиття повітряного нападу залучали зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи, засоби РЕБ.
Протиповітряна оборона працювала в межах Сумської, Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської та Хмельницької областей.
- Пізно ввечері 17 січня окупанти вдарили по Чугуєву на Харківщині. Там загинула жінка, яка була оператором котельні, ще одна людина постраждала.