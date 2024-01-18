За ніч ППО збила 22 дрони Shahed

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Getty Images / «Бабель»

У ніч на 18 січня російські окупанти атакували Україну 33 ударними безпілотниками Shahed з Приморсько-Ахтарська та Курської області, а також двома зенітними керованими ракетами С-300 з Бєлгородської області — били по Харківщині.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Сили ППО знищили 22 російські дрони. Ще кілька дронів не досягли своїх цілей. Основними напрямками ударів були підень і північ.

До відбиття повітряного нападу залучали зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи, засоби РЕБ.

Протиповітряна оборона працювала в межах Сумської, Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської та Хмельницької областей.

Telegram / Повітряні Сили ЗС України