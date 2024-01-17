Бундестаг не підтримав передачу Україні далекобійних ракет Taurus. Утім вирішальний голос за урядом
- Автор:
- Софія Телішевська
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Німецькі депутати не підтримали подання опозиції з вимогою передати Україні стратегічні крилаті ракети Taurus. Із 666 депутатів, які були присутні на засіданні за проголосували 178 обранців, проти — 485, а троє — утрималися.
З пропозицією надати Україні Taurus виступала партія ХДС/ХСС, яка зараз представляє парламентську опозицію в Бундестазі. Проти виступили «Зелені» та Вільна демократична партія. При цьому представники обох партій раніше схвалювали збільшення військової допомоги Україні, зокрема передачу крилатих ракет. Проте пропозицію ХДС/ХСС вони розцінили як спробу здобути тактичну перевагу на внутрішньополітичних дебатах у ФРН, пише Der Spiegel.
Крім того, «Зелені» критикують парламентську коаліцію за відмову схвалити заявки України на євроатлантичну інтеграцію — вступ до Євросоюзу та НАТО.
Керстін Ферегге, представниця опозиційної фракції ХДС/ХСС, яка винесла подання на обговорення, закликала колег-депутатів підтримати вимогу надати Україні крилаті ракети Taurus, а опозиціонер Флоріан Ган нагадав, що для України рік почався з масованих атак на інфраструктуру. Утім голосування не дало результату.
Перед початком дебатів перед Бундестагом виступив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус. Він у своїй промові не згадував про ракети, але водночас пообіцяв, що Німеччина підтримуватиме Україну «стільки, скільки буде потрібно».
Парламентське рішення є швидше символічним кроком, оскільки остаточне рішення про надання озброєння належить виконавчій владі — уряду та канцлеру. Отже, голосування Бундестагу не матиме вирішального значення.
- Україна попросила Німеччину про ракети Taurus дальністю дії до 500 км навесні минулого року. З тих пір точиться дискусія з цього питання, досі уряд ФРН не дає зеленого світла на передачу цієї зброї.