Бундестаг не підтримав передачу Україні далекобійних ракет Taurus. Утім вирішальний голос за урядом

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Німецькі депутати не підтримали подання опозиції з вимогою передати Україні стратегічні крилаті ракети Taurus. Із 666 депутатів, які були присутні на засіданні за проголосували 178 обранців, проти — 485, а троє — утрималися.

З пропозицією надати Україні Taurus виступала партія ХДС/ХСС, яка зараз представляє парламентську опозицію в Бундестазі. Проти виступили «Зелені» та Вільна демократична партія. При цьому представники обох партій раніше схвалювали збільшення військової допомоги Україні, зокрема передачу крилатих ракет. Проте пропозицію ХДС/ХСС вони розцінили як спробу здобути тактичну перевагу на внутрішньополітичних дебатах у ФРН, пише Der Spiegel.

Крім того, «Зелені» критикують парламентську коаліцію за відмову схвалити заявки України на євроатлантичну інтеграцію — вступ до Євросоюзу та НАТО.

Керстін Ферегге, представниця опозиційної фракції ХДС/ХСС, яка винесла подання на обговорення, закликала колег-депутатів підтримати вимогу надати Україні крилаті ракети Taurus, а опозиціонер Флоріан Ган нагадав, що для України рік почався з масованих атак на інфраструктуру. Утім голосування не дало результату.

Перед початком дебатів перед Бундестагом виступив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус. Він у своїй промові не згадував про ракети, але водночас пообіцяв, що Німеччина підтримуватиме Україну «стільки, скільки буде потрібно».

Парламентське рішення є швидше символічним кроком, оскільки остаточне рішення про надання озброєння належить виконавчій владі — уряду та канцлеру. Отже, голосування Бундестагу не матиме вирішального значення.