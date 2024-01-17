Politico: Китайська делегація відхилила зустріч із Зеленським у Давосі

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Пресслужба Офісу президента України

Китай відхилив прохання України про зустріч президента України Володимира Зеленського з премʼєр-міністром КНР Лі Цяном.

Про це пише Politico, посилаючись на джерела.

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявляв про важливість приєднання Китаю до дискусій щодо Української формули миру і не виключав можливості зустрічі президента Зеленського з премʼєр-міністром Китаю Лі Цяном.

Але Китай не взяв участі в зустрічі радників з національної безпеки в Давосі, а Лі Цян не зустрівся з Зеленським. За версією Politico, це стало знаком того, що Пекін не має наміру тиснути на росію з метою спонукати її завершити війну.

Джерела видання серед високопосадовців США стверджують, що Китай відмовився від зустрічі свідомо, відкинувши запит України, і причиною стала не «розбіжність графіків». Так один чиновник США стверджує, що Пекін відхилив прохання Києва про зустріч уже під час їхніх візитів до Швейцарії, а інший — що Китай відмовився від будь-яких зустрічей після того, як росія закликала його припинити дипломатичні зустрічі з Україною.

Президент Володимир Зеленський на підсумковій конференції у Давосі пояснив, чому не було зустрічі з китайською делегацією.

«Є премʼєр Китаю — тоді наш премʼєр з ним зустрінеться. Я би з радістю зустрівся би з лідером Китаю. Сі Цзіньпін приймає рішення в Китаї, а в Україні я приймаю рішення. Мені не потрібні діалоги будь-які, мені потрібні важливі рішення від лідерів, які приймають ці рішення», — наголосив Зеленський.