Politico: Китайська делегація відхилила зустріч із Зеленським у Давосі
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Пресслужба Офісу президента України
Китай відхилив прохання України про зустріч президента України Володимира Зеленського з премʼєр-міністром КНР Лі Цяном.
Про це пише Politico, посилаючись на джерела.
Голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявляв про важливість приєднання Китаю до дискусій щодо Української формули миру і не виключав можливості зустрічі президента Зеленського з премʼєр-міністром Китаю Лі Цяном.
Але Китай не взяв участі в зустрічі радників з національної безпеки в Давосі, а Лі Цян не зустрівся з Зеленським. За версією Politico, це стало знаком того, що Пекін не має наміру тиснути на росію з метою спонукати її завершити війну.
Джерела видання серед високопосадовців США стверджують, що Китай відмовився від зустрічі свідомо, відкинувши запит України, і причиною стала не «розбіжність графіків». Так один чиновник США стверджує, що Пекін відхилив прохання Києва про зустріч уже під час їхніх візитів до Швейцарії, а інший — що Китай відмовився від будь-яких зустрічей після того, як росія закликала його припинити дипломатичні зустрічі з Україною.
Президент Володимир Зеленський на підсумковій конференції у Давосі пояснив, чому не було зустрічі з китайською делегацією.
«Є премʼєр Китаю — тоді наш премʼєр з ним зустрінеться. Я би з радістю зустрівся би з лідером Китаю. Сі Цзіньпін приймає рішення в Китаї, а в Україні я приймаю рішення. Мені не потрібні діалоги будь-які, мені потрібні важливі рішення від лідерів, які приймають ці рішення», — наголосив Зеленський.
- З початку повномасштабного вторгнення росії Китай жодного разу не підтримав Україну. Пекін підтримував рф і засуджував запроваджені Заходом через збройну агресію санкції проти неї. Загальна торгівля Китаю з росією досягла рекордно високого рівня у 2022 році — $190 мільярдів, що на 30% більше, ніж роком раніше.
- 24 лютого 2023 року Міністерство закордонних справ Китаю опублікувало «мирний план» врегулювання війни рф проти України. Пекін закликає до переговорів. План містить 12 принципів, які, на переконання авторів, мають сприяти закінченню війни рф проти України. Слово «війна» в документі не згадується — в англійській версії документа автори використовують слова «конфлікт» і «українська криза».