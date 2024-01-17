Румунські фермери досі не зняли блокаду двох пунктів пропуску на кордоні з Україною

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Flickr / Dragos Cisuv

Румунські фермери не припинили часткового блокування руху вантажівок через пункти пропуску «Сірет» та «Вікову-де-Сус» на кордоні з Україною.

Про це Укрінформу заявив помічник начальника Чернівецького прикордонного загону Ігор Заруднєв.

За його словами, біля пункту пропуску «Сірет» блокування вантажівок триває уже третю добу поспіль, а цієї ночі блокування руху вантажівок не припинялося і в пункті пропуску «Вікову-де-Сус».

«Буквально годинку тому з румунського боку пропустили до нас першу партію із 10 вантажних автомобілів. На виїзд з України поки вантажівки не оформляють через блокування», — зазначив Заруднєв.

Коли блокування припиниться і розпочнеться робота пунктів пропуску у звичному режимі, українські прикордонники наразі не знають.

Напередодні румунський уряд погодився компенсувати фермерам збитки, завдані імпортом з України, зокрема маркувати зернові та інші товари, а також вести електронний моніторинг опломбування за допомогою GPS у порту Констанци.

Один із представників фермерів на переговорах сказав, що підписана угода не означає негайного припинення протестів, тому що ще очікуються переговори з перевізниками.