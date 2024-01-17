Наглядову раду «Укроборонпрому» очолив бізнесмен із Грузії Давід Ломджарія

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Наглядова рада АТ «Українська оборонна промисловість» обрала голову — ним став Давід Ломджарія, представник держави від Міністерства оборони.

Про це повідомила пресслужба «Укроборонпрому».

За даними компанії, Давід Ломджарія має понад 25 років досвіду успішної роботи з компаніями зі списку Fortune 500 і великими міжнародними фінансовими установами.

Наразі він керуючий партнер Ile de France, виконавчий директор JSC Aragvi Ventures, голова наглядової ради Sunenergy Bank (усі — Грузія). Наприкінці 2021 року за результатами конкурсу його затвердили членом наглядової ради «Укрзалізниці» як представника держави.

29 грудня 2023 року Кабмін затвердив наглядову раду УОП. До неї, крім Ломджарії, увійшли колишній премʼєр-міністр, голова наглядової ради ГО «Аеророзвідка» Олексій Гончарук, колишній міністр економіки, голова наглядової ради в концерні «Укроборонпром» Тимофій Милованов, колишній член наглядової ради Укрексімбанку та правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Коновець і президентка та СЕО Оборонно-промислової коаліції Аризони (AZDIC) Лінді Сміт.