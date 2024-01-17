ДБР затримало топменеджмент концерну з Житомирщини за постачання окупантам матеріалів для фортифікацій

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Державне бюро розслідувань затримало топменеджмент концерну, який постачав російському військово-промисловому комплексу матеріали для фортифікацій під час повномасштабної війни.

Про це пише пресслужба ДБР.

Там зазначають, що група компаній з Житомирщини продавала російським підприємствам системи загородження, які окупанти використовували на фронті.

Перед повномасштабним вторгненням концерн належав підприємцю, який виїхав з України за кілька днів до початку війни, а потім переоформив власність на підконтрольних йому людей, які продовжували працювати з рф.

Нові власники концерну, за даними слідства, налагодили поставки через підконтрольні іноземні та російські фірми-прокладки. Вони відправляли замовлення українському виробнику нібито для потреб третьої сторони.

За 2022 рік концерн із Житомирщини продав у росію продукції на понад $1,5 мільйона. Товари спочатку везли в Європу, а потім відправляли до рф під маркою комерційної структури з Близького Сходу. Частина цих товарів пішла на будівництво загороджень на окупованих територіях України.

Двох топменеджерів концерну затримали. Ще щонайменше троє фігурантів зараз за кордоном, тому їм повідомили про підозру заочно. Усім їм загрожує до 12 років увʼязнення з конфіскацією майна.

Зараз вирішують питання про арешт і передачу майна підприємств до АРМА.