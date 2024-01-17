Сили оборони минулої доби ліквідували 730 окупантів. Яка ситуація за напрямками

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Минулої доби сталося 98 бойових зіткнень. Росія втратила, зокрема, 730 своїх військових і 13 танків.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

За минулу добу противник завдав загалом чотири ракетні та 29 авіаційних ударів, здійснив 49 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах.

Наприкінці доби російські окупанти завдали ракетних ударів по центру Харкова — є поранені серед мирних жителів. Також зруйновані та пошкоджені лікарні, приватні та багатоповерхові будинки.

Вночі росіяни атакували територію України двадцятьма дронами типу Shahed-136/131 — українська ППО знищила 19 із них.

На Лиманському напрямку захисники відбили 11 атак ворога в районах Тернова, Ямполівки та Торського Донецької області. Ще 17 — у районі Макіївки, Білогорівки, Григорівки й Веселого Донецької області та на Луганщині.

На Бахмутському напрямку українські військові відбили девʼять атак окупантів під Іванівським, Кліщіївкою та Андріївкою Донецької області.

На Авдіївському напрямку Сили оборони минулої доби відбили 20 атак противника в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 15 — у районі Первомайського та Невельського Донецької області.

На Марʼїнському напрямку українські військові відбили 17 атак під Красногорівкою, Георгіївкою, Марʼїнкою та Новомихайлівкою Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили атаку ворога в селі Вербове на Запоріжжі.

Також українські бійці продовжують нищити російську техніку:

танки — 6 126 за час повномасштабної війни (+13 за минулу добу);

бойові броньовані машини — 11 372 (+14);

артилерійські системи — 8 811 (+10);

реактивні системи залпового вогню — 964 (+3);

засоби ППО — 653;

літаки — 331;

гелікоптери — 324;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 6 884 (+7);

крилаті ракети — 1 817 (+1);

кораблі — 23;

підводні човни — 1;

автомобільна техніка та автоцистерни — 11 755 (+24);

спеціальна техніка — 1 367 (+2).

Україна не розголошує даних про втрати серед своїх військовослужбовців. Інформація про кількість полеглих українських бійців залишатиметься закритою до завершення воєнного стану.