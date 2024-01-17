Торік у Давосі Зеленський говорив про зброю, зараз ― про мир. Огляд матеріалів іноземних медіа 16 січня

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«Бабель»

Статтю з аналізом цьогорічного виступу Володимира Зеленського на Всесвітньому економічному форумі в Давосі опублікувало видання The New York Times. На відміну від промови на початку 2023-го, коли український президент акцентував увагу на постачанні зброї від західних партнерів та наступальних операціях ЗСУ, зараз на передній план вийшли тези про мир. «Ви потрібні нам в Україні, щоб будувати, щоб відновлювати, щоб відновити наші життя, ― казав він. ― Кожен із вас може бути ще успішнішим з Україною». Ключовим меседжем офіційної української делегації в Давосі в ці дні є мирний план.

Він передбачає звільнення всіх міжнародно визнаних територій України, його не приймає росія ― тож тема перемоги все одно присутня. Зеленський називає росію та путіна тими, хто краде мир у світі, й вимагає від них як виведення військ, так і виплати репарацій та відповідальності за воєнні злочини. Однак потреба вигнати росіян з української території подається завуальовано, як один із кроків до досягнення миру, пише видання.

Тема російсько-української війни стала важливою, однак не головною темою цьогорічного давоського саміту, відзначає видання. Світові лідери запевняють у підтримці України, однак неофіційно, а деколи й офіційно говорять про дипломатичне завершення війни. Вдома Зеленський зіштовхується з потребою в додатковій мобілізації, для чого треба ухвалити «непопулярний закон», пише видання. На світовій же арені Київ турбує успіх Дональда Трампа на республіканському кокусі в Айові. Що вищим буде рейтинг Трампа, то гіршою буде дипломатична позиція України, вважають співрозмовники NYT. Тому, можливо, говорячи про мир, українська влада спробує досягти максимально можливих наразі успіхів на фронті ― поки Київ підтримують бодай у такому недостатньому, але наразі стабільному режимі.

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