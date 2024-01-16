Бобі позбавили титулу «найстарішого пса у світі» через сумніви у тому, що він прожив 31 рік

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Найстарішого у світі пса Бобі, який помер торік у віці 31 року, позбавили титулу в Книзі рекордів Гіннеса через сумніви в тому, що собака дійсно був настільки дорослим.

Про це повідомляє The Guardian.

У лютому минулого року Книга рекордів Гіннеса зареєструвала нового найстарішого собаку у світі — пса Бобі з Португалії, що народився 11 травня 1992 року. На той момент йому було 30 років і 266 днів.

Бобі був чистокровним Rafeiro do Alentejo (це португальська порода собак-охоронців худоби із середньою тривалістю життя 12—14 років).

Його попередником вважали австралійську вівчарку Блуі, яка померла у 1939 році у віці 29 років і пʼяти місяців.

За смертю Бобі у жовтні 2023 року пішли численні сумніви у тому, що пес дійсно прожив 31 рік — це прирівнюється до понад 200 людських років.

Деякі спостерігачі відзначили, що на фотографії 1999 року у Бобі лапи іншого кольору, ніж у собаки, яка померла в Португалії 21 жовтня минулого року.

Водночас ветеринари зазначили, що хоча його вік і зареєстрували у національній базі даних домашніх тварин, такі записи зазвичай базуються на самоатестації власників. Генетичне дослідження підтвердило його старість, але точного віку не дало.

Денні Чемберс, ветеринар і член ради Королівського коледжу ветеринарних хірургів сказав: «Жоден із моїх колег-ветеринарів не вірить, що Бобі насправді був 31 рік».

Розслідування журналу Wired встановило, що португальська державна база даних реєстрації котів і собак дійсно містила запис про Бобі, який, за словами його власника, народився у 1992 році. Проте запис не мав жодних відомостей, що могли б підтвердити або спростувати дату народження пса.

Представник урядової бази даних повідомив журналу, що з Книги рекордів Гіннеса ніколи не зверталися, щоб перевірити інформацію. Власник Бобі, Леонель Коста, на запитання журналістів Wired не відповів.

Представниця Книги рекордів Гіннеса підтвердила, що пса позбавили титулу до результатів розслідування.