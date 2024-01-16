«Укрпошта» відкрила голосування за найкращу марку 2023 року

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Укрпошта

«Укрпошта» оголосила про початок конкурсу задля визначення найкращої поштової марки України 2023 року.

Про це йдеться на сайті пошти.

Українці обиратимуть найкращу поштову марку серед 10 художніх марок та вісім поштових блоків, уведених в обіг минулого року.

Проголосувати за свого фаворита можна на офіційних сторінках «Укрпошти» у Facebook та Instagram, а також у соціальних мережах генерального директора Ігоря Смілянського. Для цього в коментарях під дописом необхідно залишити один коментар з двома номерами за шаблоном: «найкраща марка №...; найкращий блок №…»

Голосування триватиме з 16 до 21 січня, результати будуть відомі 24 січня.

У 2023 році звання «Найкращої воєнної поштової марки» отримала марка «Русскій воєнний корабль, іді…!». За неї проголосували майже 198 000 українців.