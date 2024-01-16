Bihus.Info заявили, що їх журналістів прослуховували щонайменше декілька місяців. До цього у мережі зʼявилось відео з «компроматом»

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У вівторок на ресурсі «Народна правда» вийшов матеріал із відео, на якому частина співробітників проєкту журналістських розслідувань Bihus.Info під час новорічного корпоративу вживали марихуану, MDMА та амфетамін.

На відео також є записи розмов співробітників і телефонних дзвінків, під час яких обговорювалися купівля наркотичних речовин.

Реакція Bihus.Info

Засновник проєкту Bihus.Info Денис Бігус зазначив, що на відео частина команди проєкту, а саме — оператори. Журналісти, зі слів Бігуса, наркотики не вживали. Він пообіцяв жорсткі кадрові чистки і заявив, що операторів звільнять. Він зауважив, що не виправдовуватиме поведінку співробітників і звернув увагу на незаконне прослуховування.

«Звісно, прослуховування і спостереження були незаконними, а цілі тих, хто записував, зрозумілі. Та це не є виправданням тому, що ми побачили на відео — а саме вживання заборонених речовин кількома нашими колегами», — йдеться в описі під зверненням Бігуса.

Він додав, що всі, хто співпрацює з Bihus.Info, здадуть тести на вживання наркотиків, а про результати Бігус повідомить в Telegram-каналі проєкту.

У коментарі «Бабелю» заступник головного редактора Bihus.Info Максим Опанасенко сказав, що редакція звертатиметься до правоохоронців через стеження за співробітниками і паралельно самостійно спробує зʼясувати, хто за цим стоїть, або яке правоохоронне відомство.

Він сказав, на відео компіляція аудіорозмов співробітників, яким декілька місяців, а деяким майже рік. Це вказує на те, що їх слухали досить довго. Редакція припускає, що це може бути спроба тиску.