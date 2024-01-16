У двох громадах Купʼянського району запровадили обовʼязкову евакуацію

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Getty Images / «Бабель»

Харківська обласна військова адміністрація запровадила обовʼязкову евакуацію з Кіндрашівської та Куриливської громад Купʼянського району.

Про це написав голова ОВА Олег Синєгубов.

У двох громадах наразі перебувають 3 043 людини, з них 279 — діти. До евакуації закликають родини з дітьми, які живуть у населених пунктах:

Благодатівка, Вишнівка, Василівка, Велика Шапківка, Гусинка, Грушівка, Дорошівка, Єгорівка, Курочкіне, Ковалівка, Миколаївка Перша, Моначинівка, Московка, Нечволодівка, Просянка, Прилютове, Самборівка, Смородьківка, Соболівка, Садове, Цибівка — Кіндрашівської громади;

Біле, Воронцівка, Лісна Стінка, Сенькове, Синиха — Курилівської громади.

Усі евакуйовані отримають житло і підтримку від міжнародних гуманітраних організацій. Охочі евакуюватися можуть цілодобово телефонувати за номером 0-800-33-92-91.