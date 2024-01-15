Швейцарія виділить Україні $1,7 мільярда до 2028 року

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Швейцарія виділить Україні 1,5 мільярда франків ($1,7 мільярда) до 2028 року. Цю допомогу витрачатимуть на відновлення цивільної інфраструктури та децентралізацію енергосистеми.

Про це заявила президент Швейцарії Віола Амгерд на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Ще у вересні Федеральна Рада Швейцарії оголосила гуманітарне розмінування України пріоритетом і затвердила розрахований на чотири роки пакет допомоги обсягом у 100 мільйонів франків.

Уже цього року, в жовтні, пройде конференція щодо цього питання. Гуманітарне розмінування є передумовою для того, щоб переміщені особи поверталися у свої домівки і щоб оброблялися сільськогосподарські угіддя.

Також Амгерд наголосила, що Швейцарія готова організувати мирну конференцію щодо Української формули миру на рівні лідерів держав. Представники Швейцарії та України вже завтра почнуть підготовку до мирної конференції.