За збут наркотиків і шахрайство судитимуть 14 учасників наркокартелю «Двадцятівські» — щомісяця їхній дохід перевищував 2 млн гривень

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Пресслужба Нацполіції

За збут наркотиків та шахрайство судитимуть 14 учасників двох відокремлених підрозділів наркокартелю «Двадцятівські». На цьому вони щомісяця заробляли понад два мільйони гривень.

Про це повідомила Нацполіція.

Слідчі встановили, що відокремленим підрозділом «Двадцятівських» керували брати з Кривого Рогу. Вони розподілили між собою обовʼязки: один відповідав за збут наркотиків на території міста, інший — за фішингову схему.

За версією правоохоронців, потерпілі отримували повідомлення про можливість отримання допомоги для внутрішньо переміщених осіб, які містили посилання для необхідної реєстрації. Отримавши коди доступу до банківських рахунків, підозрювані переказували гроші з банківських карток громадян та розподіляли їх між собою.

Учасники іншого підрозділу «Двадцятівських» спеціалізувалися на виготовленні та збуті наркотиків. На території орендованого приміщення вони облаштували нарколабораторію, де вирощували і фасували канабіс, а наркотики продавали невеликими партіями виключно з рук у руки та за готівку.

Про результати учасники відокремленого «крила» звітували перед організаторами. За даними поліції, на збуті наркотиків та шахрайській схемі учасники угруповань щомісяця заробляли понад два мільйони гривень. Зараз обвинувальний акт скерували до суду.