Oxfam: Від 2020 року статки пʼятьох найбагатших людей світу збільшились удвічі

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У своїй щорічній оцінці глобальної нерівності, приуроченій до форуму в Давосі, Oxfam International заявило, що протягом десятиліття у світі може зʼявитися перший трильйонер.

Про це йдеться в пресрелізі міжнародного об’єднання для боротьби з бідністю у світі Oxfam.

Від 2020 року статки пʼятьох найбагатших людей зросли на 114%. Ідеться про генерального директора Tesla Ілона Маска, Бернара Арно і його сімʼю, що володіє розкішною компанією LVMH, засновника Amazon Джеффа Безоса, засновника Oracle Ларрі Еллісона та інвестиційного гуру Воррена Баффета.

«У нас є пʼять найбільших мільярдерів, які подвоїли свої статки. З іншого боку, майже 5 мільярдів людей стали біднішими. Дуже скоро, за прогнозами Oxfam, у нас зʼявиться трильйонер —протягом десятиліття. Тоді як для боротьби з бідністю нам потрібно понад 200 років», — заявив тимчасовий виконавчий директор Oxfam Амітабх Бехар.

Згідно з даними Oxfam, наразі Ілон Маск є найбагатшою людиною світу з особистими статками в $250 мільярдів.

Аналітики вважають, що розрив між надбагатими та рештою населення планети збільшився після пандемії коронавірусу.

На противагу цьому, організація заявила, що майже 5 мільярдів людей стали біднішими після пандемії — багато країн, що розвиваються, не змогли надати такої фінансової підтримки, яку могли б надати багатші країни під час ізоляції.

Крім того, Oxfam заявив, що російське вторгнення в Україну в лютому 2022 року спричинило різке зростання цін на енергоносії та продовольство, що непропорційно вдарило по найбідніших країнах.