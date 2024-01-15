Власник Viber відкриває офіс у Києві і планує стати резидентом Дія.City

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Власник Viber, японска компанія Rakuten Group, відкрила офіс у Києві. Вона планує стати резидентом Дія.City.

Про це йдеться у пресрелізі.

Три компанії Rakuten — Rakuten Viber, Rakuten Advertising і Rakuten Rewards — мають команди з розробки й маркетингу в Києві та Одесі. Київський офіс дозволить команді працювати разом.

Rakuten

У столиці також братимуть на роботу нових співробітників у технологічний сектор і призначать регіонального менеджера.

План відкрити офіс у Києві зʼявився, коли голова правління й генеральний директор Rakuten Хіроші Мікітані супроводжував японських урядовців під час візиту в Україну у вересні 2023 року. Він представляв приватний сектор Японії й зустрівся з президентом Володимиром Зеленським і міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим.

Незабаром в Україні запустять сервіс цифрового гаманця Rakuten Viber. Користувачі Viber зможуть надсилати гроші в країну та з країни за допомогою безпечних миттєвих транзакцій.