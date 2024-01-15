Росія навесні знову спробує дестабілізувати Молдову
- Автор:
- Софія Телішевська
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Facebook / Maia Sandu
Президент Молдови Майя Санду на пресконференції заявила, що навесні цього року росія знову намагатиметься дестабілізувати її країну, передає Agerpress.
За її словами, росія постійно намагалася дестабілізувати ситуацію в Молдові через окуповане Придністровʼя — «Кишинів усвідомлює ризики і робить усе можливе, щоб запобігти дестабілізації».
«Разом з громадянами й державними інститутами ми намагаємося захистити себе від цих ризиків. Але нам ще є над чим працювати, вразливості все ще існують», — сказала Санду і наголосила, що Молдова розраховує на підтримку міжнародної спільноти.
«Ми знаємо, що навесні цього року росія відновить свої дії, намагаючись дестабілізувати ситуацію», — резюмувала вона.
- Голова Служби інформації та безпеки (СІБ) Молдови Олександр Мустяце заявив, що росія витратила близько $5,7 мільйона на повалення демократичного уряду і дестабілізацію ситуації в Молдові.