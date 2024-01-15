Генштаб: За добу росія втратила 980 окупантів і 14 танків

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Reuters / «Бабель»

Протягом минулої доби відбулося 94 боєзіткнення на фронті. Росія втратила 980 окупантів, 14 танків, 24 артилерійські системи та інше.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Українські військові відбили атаки на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському, Запорізькому та Херсонському напрямках.

За добу авіація Сил оборони завдала ударів по чотирьох районах зосередження особового складу російського війська, озброєння та військової техніки росіян. ППО знищила одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділи ракетних військ уразили три райони зосередження окупантів, озброєння та військової техніки, засіб протиповітряної оборони та два склади боєприпасів ворога.