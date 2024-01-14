NASA показало злиття двох галактик

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ESA / Hubble / NASA

Космічний телескоп Hubble зробив зображення особливої галактики Arp 122, яка насправді складається з двох.

Про це пише NASA.

Нахилена й викривлена спіральна галактика NGC 6040 і кругла спіральна LEDA 59642 зливаються разом. Ця космічна зустріч відбувається за 570 мільйонів світлових років від Землі.

ESA / Hubble / NASA

Коли відбуваються галактичні зіткнення і злиття, виділяється багато енергії, але це дуже повільні процеси. Наприклад, наша галактика Чумацький Шлях перебуває на шляху до зіткнення зі своїм найближчим галактичним сусідом — Андромедою (M31), однак до моменту самого зіткнення залишається ще чотири мільярди років.

Галактики складаються з окремих зірок, зоряних систем, пилу, газу та невидимої темної матерії. Під час зіткнень ці компоненти можуть зазнати величезних змін під дією гравітаційних сил. З часом це повністю змінює структуру двох (або більше) галактик.