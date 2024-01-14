На Херсонщині росіяни атакували підрозділ пожежної охорони — поранені четверо рятувальників
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- Софія Телішевська
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Пресслужба ДСНС України
Російські окупанти 14 січня атакували пожежників у Станіславі Херсонської області. Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.
Четверо рятувальників дістали поранення — у них контузії, вибухові та черепно-мозкові травми.
За словами Прокудіна, після надання медичної допомоги потерпілі відмовилися від госпіталізації.
- В ОВА повідомляли, що за минулу добу, 13 січня, росіяни здійснили 103 обстріли, випустивши 406 снарядів із мінометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню, танків, безпілотників та авіації. Російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області, припортову інфраструктуру. Через російську агресію шестеро людей зазнали поранення.