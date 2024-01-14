На Херсонщині росіяни атакували підрозділ пожежної охорони — поранені четверо рятувальників

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Пресслужба ДСНС України

Російські окупанти 14 січня атакували пожежників у Станіславі Херсонської області. Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Четверо рятувальників дістали поранення — у них контузії, вибухові та черепно-мозкові травми.

За словами Прокудіна, після надання медичної допомоги потерпілі відмовилися від госпіталізації.