Сили оборони за минулу добу ліквідували 840 окупантів і 10 ворожих танків

Новини

Getty Images / «Бабель»

Від початку повномасштабного вторгнення росії українські військові знищили приблизно 370 тисяч окупантів, зокрема 840 минулої доби. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

За даними Генштабу, упродовж минулої доби сталося 61 бойове зіткнення між українськими військовими й російськими окупантами.

На Купʼянському напрямку українські військові відбили чотири атаки ворога біля Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку ЗСУ відбили чотири атаки окупантів у районах Макіївки Луганської області та Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили дві атаки противника поблизу Кліщіївки й Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські військові й далі стримують загарбників, які не полишають спроб оточити Авдіївку. ЗСУ тримають оборону, завдаючи противнику значних втрат. Усього відбито 20 атак.

На Марʼїнському напрямку українські підрозділи стримують ворога поблизу Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області, там відбито 17 атак.

На Шахтарському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки противника на південь від Пречистівки, на захід від Старомайорського і на південь від Рівнополя Донецької області.

На Запорізькому напрямку українські військові відбили дві атаки окупантів у районі Роботиного.

На Херсонському напрямку Сили оборони продовжують заходи щодо розширення плацдарму на лівому березі Дніпра. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити українські підрозділи з позицій. За добу противник здійснив пʼять безрезультатних штурмових дій на позиції ЗСУ.

Водночас українські військові й далі активними діями завдають окупаційним військам збитків у живій силі й техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту.