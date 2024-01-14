Конгрес знову не встигає проголосувати бюджет — розглядатимуть тимчасову резолюцію

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Конгрес США знову не встигне проголосувати проєкт бюджету на весь фінансовий рік, тож доведеться ухвалювати двоетапну резолюцію про короткострокове фінансування уряду на період до початку березня.

Про це пише американське видання Axios.

За пʼять днів у США закінчується фінансування частини бюджетних програм, проголосованих минулого разу в листопаді. Якщо Конгрес не продовжить його, може настати частковий шатдаун — призупинення роботи окремих федеральних органів.

Лідери Конгресу, за даними джерел, погодилися проголосувати нову двоетапну резолюцію: одна частина бюджетних програм отримає фінансування до 1 березня, інша — до 7 березня. Зараз вони профінансовані до 19 січня (енергетичні й водні програми, військове будівництво, міністерства у справах ветеранів, сільського господарства, транспорту, житлового будівництва і міського розвитку) та до 2 лютого (Пентагон і багато соціальних програм, не повʼязаних з обороною).

Минулого тижня лідери Конгресу оголосили про погодження постійного бюджету, але розпорядникам потрібно більше часу, щоб узгодити деталі в кожному законопроєкті про фінансування.

Для України це важливо тим, що після питань бюджету Конгрес має зайнятися додатковим запитом Білого дому на $106 млрд, який містить гроші для фінансової й військової допомоги Україні.