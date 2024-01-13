Росія вчинила 626 хімічних атак від початку повномасштабного вторгнення

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Командування Сил підтримки Збройних Сил України / Facebook

Від початку повномасштабної війни росіяни 626 разів застосували проти України боєприпаси, споряджені отруйними хімічними речовинами. Лише за січень цього року Сили оборони зафіксували 51 хімічну атаку з боку окупантів.

Про це повідомили в Командуванні Сил підтримки Збройних сил України.

Росіяни дедалі частіше застосовують хімічну зброю — щодня фіксують до 10 хімічних атак.

Найчастіше ворог використовує гранати К-51та РГР, які скидає з безпілотників.

Проте армія рф застосовує й саморобні вибухові пристрої, споряджені речовинами подразнювальної дії. Також ворог здійснює артилерійські обстріли снарядами, що містять хімічно небезпечні речовини.

14 грудня 2023 року росіяни застосували новий тип спеціальних газових гранат РГ-ВО зі вмістом хімічної речовини CS.

Загалом 36 випадків застосування небезпечних хімічних речовин зафіксували і відправили для проведення слідчих дій.