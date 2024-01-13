NASA вдалося розкрити контейнер із ґрунтом астероїда Бенну
- Автор:
- Олександра Опанасенко
- Дата:
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NASA
Американське космічне агентство NASA розкрило контейнер зі зразками ґрунту з астероїда Бенну, зібраними в межах місії OSIRIS-Rex. Раніше його не вдавалося відкрити через зламані болти.
Про це пише NASA.
Складністю стала герметична камера, в яку помістили контейнер, щоб уникнути забруднення зразків ґрунту земними мікроорганізмами й речовинами. Через це вченим доводилося працювати в рукавичках і по кілька разів дезінфікувати інструменти. До того ж два з 35 болтів, які утримували кришку, заклинило. Інженери NASA розробили та виготовили спеціальні інструменти, які допомогли розкрутити їх.
Зараз ученим потрібно відкрити кришку контейнера — для цього всередині камери потрібно підготувати особливі умови. Після збору ґрунту зразки передадуть для вивчення в різні наукові лабораторії по всьому світу.
Як і інші астероїди, Бенну є реліктом ранньої Сонячної системи. Його хімічний склад і мінералогія майже не змінилися з моменту формування — близько 4,5 мільярда років тому. Зразок ґрунту з Бенну допоможе дізнатися більше про розвиток камʼянистих планет, таких як Земля, і про походження життя.
Аналіз матеріалу з Бенну, який дослідникам NASA все ж вдалося витягти з капсули минулої осені, вже показав, що зразки з астероїда містять ознаки води та вуглецю.
- Місію OSIRIS-Rеx відправили до Бенну у 2016 році. Апарат перебував на орбіті астероїда близько двох років, готуючи свій маневр. Тільки в жовтні 2020-го він зібрав перші зразки гірських порід. NASA розраховувало зібрати 60 грамів зразків, проте зонд зміг видобути цілих 250 грамів.
- Бенну вважають одним із найнебезпечніших астероїдів для Землі, оскільки є висока ймовірність, що він зіткнеться з планетою наприкінці XXII століття. Розрахунки показують, що в найближчі 150 років цього не станеться — а що буде далі, покажуть додаткові дослідження.