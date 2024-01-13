Вища рада правосуддя у 2023 році звільнила 325 суддів

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Протягом 2023 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення щодо звільнення 325 суддів.

За загальними обставинами звільнені 318 суддів, а саме:

39 суддів місцевих судів;

122 судді апеляційних судів;

23 судді Верховного суду;

4 судді Верховного суду України;

1 суддя Вищого адміністративного суду України;

1 суддя Вищого господарського суду України;

3 судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

Вища рада правосуддя

Також за власним бажанням звільнилися 24 судді — 23 в місцевих судах і один у Верховному суді України. Одного суддю звільнили через неспроможність виконувати повноваження за станом здоровʼя.

За особливими обставинами Вища рада правосуддя звільнила 7 суддів — 6 за вчинення істотного дисциплінарного проступку і одного суддю за поданням з рекомендацією Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.