За добу Сили оборони знищили 700 окупантів. Яка ситуація за напрямками

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Протягом минулої доби Сили оборони знищили близько 700 окупантів, 15 бойових броньованих машин і 18 артилерійських систем. Загалом на фронті відбулося 89 бойових зіткнень.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

На Купʼянському напрямку українські захисники відбили девʼять атак ворога біля Синьківки та Петропавлівки Харківської області, а на Лиманському напрямку — шість атак в районах Макіївки Луганської області та Григорівки й Веселого Донецької області.

На Бахмутському напрямку відбили пʼять атак поблизу Андріївки та Кліщіївки Донецької області. Окупанти тиснули й на Авдіївському напрямку: там захисники відбили чотири атаки біля Авдіївки та ще 17 атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області. На Марʼїнському напрямку відбили 26 атак ворога.

На Шахтарському напрямку Сили оборони відбили 4 атаки противника південніше Золотої Ниви та західніше Старомайорського Донецької області, а також вісім атак окупантів західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

Лише в період з 6 по 10 січня до шпиталів і медичних закладів Міністерства оборони рф масово надходять поранені окупанти. Так, до Чернянки, Валуйки та Ровеньки Бєлгородської області з тимчасово окупованого Луганська прибули понад 300 окупантів із тяжкими травмами, до Бєлгорода — майже 250 окупантів зі вкрай важкими травмами, а до Москви та Калінінграда направили близько 150 військовослужбовців рф, яким неможливо допомогти у прифронтових шпиталях через відсутність кваліфікованих лікарів. Польові шпиталі рф переповнені та не справляються з кількістю постраждалих окупантів.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 21 району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також по 4 зенітно-ракетних комплексах противника.