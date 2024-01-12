Франція переплавляє 27 мільйонів монет — їхній дизайн не відповідає вимогам ЄС

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У Франції знищують і перекарбовують 27 мільйонів монет, бо Єврокомісія вирішила, що вони не відповідають вимогам ЄС.

Про це пише Politico.

Монетарний двір Франції випустив монети номіналом 10, 20 і 50 центів з новим малюнком у листопаді 2023 року, але пізніше виявилося, що зірка прапора ЄС була зображена неправильно.

Закони ЄС дозволяють країнам-членам змінювати дизайн «національного» обличчя євроцентрів кожні 15 років, проте перед цим треба отримати дозвіл від Єврокомісії та поінформувати уряди Єврозони, які можуть заперечити дизайн протягом тижня.

У листопаді Франція неофіційно звʼязалася з Єврокомісією перед тим, як направити офіційний запит на схвалення дизайну. Однак монетний двір не дочекався дозволу ЄС і почав випускати монети.

У грудні французьке казначейство офіційно представило виправлений дизайн, який схвалили в ЄС 21 грудня.

У Мінекономіки вважають, що оскільки Monnaie (французький монетний двір) — самостійна публічна компанія, а не частина французької адміністрації, то має взяти на себе витрати на перекарбування монет.

Дизайн нових монет поки що залишається в таємниці.