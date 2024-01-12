На аукціоні продадуть найстаріший лист, надісланий з маркою. Його ціна — до $2,5 мільйона

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Sotheby’s

На аукціоні Sothebyʼs в лютому продадуть один з перших листів, надісланий з використанням передплаченої марки. Його продаж може принести $1,5—2,5 мільйона, тож він може стати одним із найцінніших предметів з історії пошти, які коли-небудь продавали на аукціоні.

Про це пише CNN.

Лот — це пожовклий конверт із написом, печаткою і маркою на лицьовому боці та сургучною печаткою на зворотному. Конверт розгортається і перетворюється на аркуш із малюнком у центрі.

Лист датований 2 травня 1840 року. Його отримувачем був 35-річний менеджер вікторіанської металургійної фабрики Вільям Бленкінсоп — молодший, який жив на півночі Великої Британії в містечку Бедлінгтон. Про відправника деталей немає — листа він відправив з Лондону і заплатив за нього маркою Penny Black («Чорний пенні»).

Лист відправили в конверті «Мальреді». Його автор — відомий живописець і дизайнер Вільям Мальреді, який зобразив на конверті Британську імперію, що розсилає новини по всьому світу. Тоді конверти та марки були способом передоплати відправлення. Їх запровадили майдже одночасно, але через зручність звичайних поштових марок і низьку популярність таких конвертів «Мальреді» дуже швидко вийшли з обігу.

Перероблений конверт Бленкінсоп-молодший відправив іншому містеру Бленкінсопу, імовірно, своєму батькові, який жив за 75 миль у Далстоні (Карлайл) і зберіг його. Зміст обох листів втрачено, але на конверті збереглися обидві дати відправлення: 2 травня 1840 року і 4 травня того ж року, за два дні до офіційної дати запуску марки «Чорний пенні».

«Протримавшись понад 180 років, ошатний конверт Mulready, запечатаний маркою Penny Black, зробив революцію в тому, як люди з усіх верств суспільства листуються, обмінюються ідеями, діляться новинами та висловлюють свої думки. На зорі епохи штучного інтелекту цей чудовий обʼєкт говорить про наше вроджене людське прагнення до звʼязку і способи, якими воно еволюціонувало до нових висот за два століття по тому», — сказав Річард Остін, глобальний керівник відділу книг і рукописів Sothebyʼs.