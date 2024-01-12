Елтон Джон виставив на аукціон 900 предметів мистецтва й антикваріату зі свого дому

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Британський рокмузикант і володар кількох премій «Греммі» Елтон Джон у 2023 році продав свій будинок в Атланті за $7,2 мільйона, а зараз виставив на аукціон Christieʼs майже 900 предметів мистецтва й антикваріату, які були в будинку.

Про це пише Bloomberg.

Загальну вартість 900 лотів наразі оцінюють у понад $10 мільйонів. Аукціони в Нью-Йорку розпочнуться 21 лютого. Лоти різноманітні: від пари сріблястих черевиків на платформі 1970-х років до кабріолета Bentley 1990 року випуску.

Колекція включає золото, діаманти, а також помаранчевий сапфір Rolex Daytona. Ще є фортепіано Yamaha, яке стояло у вітальні Джона, різні предмети, що символізують яскравий стиль співака, наприклад, сонцезахисні окуляри приблизно 1975 року та синій костюм Captain Fantastic зі стразами.

Є також багато одягу та предметів інтерʼєру від Versace, серед яких великий столовий сервіз Medusa Red. Шанувальники мистецтва зможуть знайти щось для себе з колекції фотографій Елтона Джона та його чоловіка Девіда Ферніша.

Наприклад, фотографію Dovima With Elephants оцінюють у $100—150 тисяч.