Палентологи знайшли найдавнішу у світі скамʼянілу шкіру

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Current Biology

Міжнародна група палеонтологів в одній з вапнякових печер Річардс-Спур в Оклахомі (США) виявила скамʼянілий зразок шкіри рептилії віком 286—289 мільйонів років.

Результати досліджень вчених опублікувані в науковому журналі Current Biology.

Шматочки шкіри ранніх рептилій віком із палеозою опинилися в безповітярному просторі в печері, де просочувалися глина, нафта та різні смоли, які потрапляли на них і працювали як консерванти.

Розмір виявлених шматочків не більший за ніготь, проте вчені вважають це справжнім успіхом. Попередні знахідки палеонтологів були на 18—21 мільйон років старші.

Current Biology

Після досліджень вчені зʼясували, що шматочки шкіри — це епідерміс, верхні шари шкіри. Точно визначити, кому належить шкіра, неможливо. Однак у тій же печері знайшли залишки скелета тварини із сімейства капторінід (Captorhinidae, примітивні плазуни).