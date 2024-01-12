Митрополиту УПЦ МП Василю Поворознюку повідомили про підозру в пособництві державі-агресору

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Служба безпеки зібрала доказову базу на підсанкційного митрополита Луганської єпархії УПЦ (МП) Василя Поворознюка, який співпрацює з російськими загарбниками в тимчасово захопленому місті.

За даними слідства, у вересні 2022 року клірик прибув до Кремля для участі в церемонії так званого «приєднання» тимчасово окупованих регіонів України до складу рф.

Там він підтримав агресивну війну росії проти нашої держави і окупацію частини української території, у тому числі Луганщини.

У травні того ж року Поворознюк був на засіданні «круглого столу», який проводили в Луганську під керівництвом гауляйтера Пасічника.

Тоді на камери російських телеканалів Поворознюк спільно з радником Кадирова виступив за ухвалення так званої «резолюції», де поширювали фейки про українських воїнів і ситуацію на фронті.

Крім того, під час численних інтерв’ю для кремлівських пропагандистів фігурант героїзував російських окупантів і закликав продовжувати війну проти України.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Поворознюку про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Раніше за поданням РНБО України застосувала до нього санкції.

Оскільки клірик переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території Луганщини, тривають комплексні заходи, щоб притягнути його до відповідальності.