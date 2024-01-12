В Аргентині рівень інфляції перевищив 200% — це найбільший показник з 1990-х років

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Рівень річної інфляції в Аргентині перевищив 211%: швидкість зростання цін на найвищому рівні від початку 1990-х років, пише Reuters.

Водночас місячна інфляція в Аргентині сягнула 25,5% після різкої девальвації песо в грудні 2023 року. Це сталося після того, як уряд новообраного президента Хавʼєра Мілея взявся до виконання своїх обовʼязків, пообіцявши взяти інфляцію під контроль.

Мілей прагне застосувати жорсткі заходи економії, щоб знизити інфляцію, зменшити глибокий бюджетний дефіцит і відновити державну скарбницю.

Водночас новообраний президент попередив, що навіть на незначний прогрес потрібен час, і ситуація може погіршитися, перш ніж покращиться.

Попри те, що висока інфляція спостерігається в Аргентині вже багато років, темпи зростання цін зараз на найвищому рівні від початку 1990-х років. За рівнем інфляція Аргентина випередила Венесуелу, де зростання цін у 2023 році впало до 193%.