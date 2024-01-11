Як колаборанти й російські чиновники масово викрадають українських дітей. Огляд матеріалів іноземних медіа 11 січня

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«Бабель»

Масштабне розслідування про те, як колаборанти та російські чиновники масово викрадають українських дітей, опублікувало агентство Reuters. Журналісти шість місяців розслідували долі зниклих безвісти українських дітей, щоб зʼясувати, де вони зараз. Особливо тих, у кого немає родичів і яких немає кому шукати, наприклад, як дворічну Маргариту Прокопенко. Журналісти отримали документи, які підтверджують, що її вдочерив депутат Держдуми і керівник фракції «Справедлива росія» Сергій Миронов. Дівчинці змінили імʼя на Марина Миронова. У вивезенні українських дітей брала участь величезна мережа людей. Дітей переважно тримають у пʼяти санаторіях і дитячих будинках у Криму, а також в одній зі шкіл в окупованому Генічеську. Більшість із них розлучили з родинами та промивають їм мізки російською пропагандою. Постійна ідеологічна обробка дітей призводить до розколу між ними: одні досі хочуть повернутися в Україну, інші планують у майбутньому жити в росії. У Генічеськ до українських дітей приїжджала російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова й обіцяла, що якщо вони візьмуть російський паспорт, то зможуть навчатися в будь-якому місці в Москві, а після досягнення 18 років отримають квартири. На частину дітей такі заяви подіяли. Діти, яким вдалося повернутися в Україну, досі намагаються спілкуватися зі своїми однолітками й рідними, які залишилися в рф, проте чують від них звинувачення в підтримці України та вихваляння росії.

Від початку року росіяни відновили масовані ракетні удари по Україні. Вони застосовують весь свій арсенал: крилаті, балістичні й аеробалістичні ракети та дрони-камікадзе, пише CNN. І постійно намагаються вигадати нові методи, щоб подолати українську ППО. Міжнародні аналітики кажуть, що ці зусилля спрямовані саме на те, щоб вибити з ладу українську систему протиповітряної оборони. У гру вступають різні методи. Від банальних, як-от перефарбувати дрони в чорний колір, щоб їх було гірше видно вночі, до більш складних технологій. Наприклад, росіяни переміщують вихлопні труби двигунів із задньої частини на передню, щоб заплутати українські системи ППО з тепловізорами. Крім цього, росіяни почали використовувати реактивні «шахеди», які майже неможливо збити з кулеметів, тож на них доведеться витрачати дефіцитні зенітні ракети. Основною зброєю проти «шахедів» стали мобільні вогневі групи, але тепер росіяни програмують дрони так, що їхні маршрути стають максимально непередбачуваними. Наразі українська система ППО працює на межі, зазвичай збиваючи понад 70% цілей. Але для відбиття більшої кількості російських ракет потрібно більше зенітних ракет. Або ж знищувати російські пускові установки на території рф, однак робити це вкрай складно, тому що в Україні немає або не вистачає далекобійної зброї.

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