У США вперше схвалили новий метод страти — удушення азотом

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У штаті Алабама суд уперше в історії США призначив засудженому до смертної кари увʼязненому страту шляхом вдихання азоту — від цього методу людина задихається. До такого покарання засудили 58-річного Кеннета Сміта, засудженого за вбивство, яке він скоїв у 1988 році. Страту запланували на 25 січня.

Про це пише Assocіated Press.

Адвокати увʼязненого протестують проти такого методу страти, адже невідомо, що відчуває людина під час цієї смерті, — рішення суду називають «експериментом на людях», його будуть оскаржувати.

Кеннета Сміта засудили до страти за звинуваченням у найманому вбивстві дружини пастора Вестсайдської церкви Христа Елізабет Сеннетт, яке він скоїв у 1988 році. Сміт завдав жінці вісім ударів ножем у груди і по одному з кожного боку шиї. За версією обвинувачення, Сміт отримав тисячу доларів від чоловіка загиблої — той розраховував у такий спосіб отримати гроші за страховкою, оскільки був у боргах. Після початку розслідування пастор наклав на себе руки.

У 1989 році присяжні засудили Кеннета Сміта до смертної кари, проте апеляція скасувала вирок — справу відправили на новий розгляд. У 1996 році Сміта засудили знову, уже до довічного увʼязнення без права на дострокове звільнення, проте суддя виніс смертний вирок.

В Алабамі Кеннета Сміта засудили до смерті шляхом вдихання азоту. AP

Сміт просидів у камері смертників понад 30 років, перш ніж його вперше спробували стратити в листопаді 2022 року. Йому мали зробити смертельну інʼєкцію — це один з найпопулярніших видів смертної кари у США, проте виконавцям не вдалося знайти вену. Процедуру зупинили, а Сміта повернули в камеру. Тоді адвокати Сміта подали скаргу, згідно з якою Сміт залишався привʼязаним до каталки протягом чотирьох годин, відчував біль від спроби ввести у вену катетер і «зазнавав тортур», не знаючи, що з ним відбувається, адже на його прохання і запитання ніхто не реагував.

Після цього губернатор Алабами Кей Айві запросив для Сміта як альтернативу страту за допомогою азоту. Під час такої страти увʼязненому надівають на обличчя респіратор — замість повітря він вдихає азот і помирає від удушення. Процедуру Департамент виконання покарань Алабами описував процедуру так: азот вводитимуть протягом 15 хвилин або протягом пʼяти хвилин після появи прямої лінії на ЕКГ.

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Генеральна прокуратура штату запевняла, що позбавлення кисню спричинить непритомність протягом кількох секунд, і порівнювала смерть від азоту з аваріями, в яких люди швидко непритомніли та вмирали. Адвокати ж зазначили, що респіратор, який надягають під час страти азотом, закриває ніс і рот — це завадить увʼязненому помолитися вголос або зробити останню заяву перед смертю.

Крім Алабами, таку страту дозволили тільки у двох штатах США — Оклахомі та Міссісіпі, проте там її теж жодного разу ще не застосовували.