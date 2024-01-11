Зброя та боєприпаси. Латвія надасть Україні новий пакет військової допомоги

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Латвія підготувала новий пакет допомоги для України — він включає зброю та боєприпаси.

Про це заявив президент Латвії Едгарс Рінкевичс на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

У новому пакеті допомоги будуть гаубиці, боєприпаси, протитанкова зброя, ракети, гранати, гелікоптери, дрони, пристрої для звʼязку, генератори. Обсяг допомоги Латвії вже становить 1% від внутрішнього валового продукту країни та перевищив €600 мільйонів.

Рінкевичс нагадав, що Латвія взяла на себе зобовʼязання очолити Коаліцію дронів в рамках формату «Рамштайн».

«Сьогодні буде також підписано меморандум про співпрацю у військовій сфері. Ми бачимо можливість виробляти дрони, які так необхідні українським військовим. Також буде міжурядова угода щодо допомоги Україні», — додав він.