НАБУ викрило схему привласнення електроенергії «Укренерго» — вона завдала 716 мільйонів гривень збитків

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Pixabay / Alberto Sanchez

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили схему заволодіння електроенергією «Укренерго» та легалізації отриманих від її продажу коштів. Збитки перевищують 716 мільйонів гривень.

Про це повідомило НАБУ.

Підозру отримала людина, яка організувала схему, експосадовець товариства, голова правління банку і директор приватної компанії. За версією слідства, у березні 2022 року «Юнайтед Енерджі» — один з найбільших в Україні трейдерів на той час — закупила в «Укренерго» електроенергію на понад 716 мільйонів гривень.

Попри заборгованість компанії перед товариством, керівник відповідного департаменту «Укренерго» не зупинив продаж. При цьому гарантом оплати виступив один із комерційних банків, а рішення про видачу гарантії голова правління нібито ухвалила одноосібно і з порушенням процедури.

Електроенергію продали реальним учасникам ринку, а отримані кошти вивели на рахунки закордонної компанії, підконтрольної організатору схеми, який також є бізнес-партнером учасника справи НАБУ і САП про розкрадання коштів ПриватБанку. Гроші за поставлену електроенергію «Укренерго» так і не одержало, а коли звернулось до банка-гаранта з вимогою погасити заборгованість, отримало відмову.

НАБУ

Дії підозрюваних кваліфікували так:

організатор схеми — ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України;

директор департаменту «Укренерго» — ч. 2 ст. 364 КК України;

голова правління комерційного банку — ч. 2 ст. 364-1 КК України;

директор приватної компанії — ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України.

На понад 700 мільйонів гривень на рахунках залучених до схеми компаній наклали арешт. Також заблокували кошти на рахунках підконтрольної організатору схеми компанії у двох європейських країнах. При цьому зафіксували спроби зняти це блокування — на адресу відповідних закордонних правоохоронних органів надсилали підроблені листи від імені детективів і прокурорів.

Для того аби недопустити значних боргів в учасників ринку перед «Укренерго», НАБУ передало НКРЕКП пропозиції щодо внесення змін до окремих положень Правил ринку, які регулятор підтримав.